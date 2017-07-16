Названа причина смерти актера из «Собачьего сердца» Толоконникова
По предварительной информации, причиной смерти актера Владимира Толоконникова стала остановка сердца, сообщила журналистам его агент, директор актерского агентства «Маяк» Рита Ленских.
Артист СССР и Республики Казахстан скончался 15 июля на 75-м году жизни.
«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером, это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца», – цитирует слова Ленских РБК.
Она также отметила, что точной даты и места похорон актера пока нет.
Ранее Государственный академический русский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова сообщил в Facebook, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.