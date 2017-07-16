По предварительной информации, причиной смерти актера Владимира Толоконникова стала остановка сердца, сообщила журналистам его агент, директор актерского агентства «Маяк» Рита Ленских.

Артист СССР и Республики Казахстан скончался 15 июля на 75-м году жизни.

«Владимир Алексеевич ушел вчера вечером, это произошло буквально за несколько часов до выезда на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти названа остановка сердца», – цитирует слова Ленских РБК.

Она также отметила, что точной даты и места похорон актера пока нет.

Ранее Государственный академический русский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова сообщил в Facebook, что актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.