Трое погибли в результате аварии в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло в районе станицы Петропавловская.

«Водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении», — сказали в ведомстве.

Жертвами аварии стали оба водителя и пассажир Opel.

В материале уточняется, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около полуночи.

Причины ДТП выясняют правоохранители.