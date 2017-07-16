Три человека погибли в результате аварии в Краснодарском крае
Трое погибли в результате аварии в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло в районе станицы Петропавловская.
«Водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении», — сказали в ведомстве.
Жертвами аварии стали оба водителя и пассажир Opel.
В материале уточняется, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около полуночи.
Причины ДТП выясняют правоохранители.