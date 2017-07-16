Почти половина жителей США считает, что президент Дональд Трамп не может представить интересы страны в переговорах с Россией. Об этом следует из результатов опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC News.

Участники опроса также высказались по вопросу о правомерности встречи летом 2016 года Дональда Трампа-младшего с юристом Натальей Весельницкой из России. Почти две трети респондентов назвали беседу сына американского лидера и российской правозащитницы неуместной.

Как сообщает «Газета.ру», проведенный опрос показал, что 60% американцев уверены во вмешательстве России в президентские выборы в США. Исследования проводились с 10 по 13 июля. В анкетировании участвовали более 1 тыс. человек.