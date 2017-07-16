Рейтинг одобрения деятельности американского президента Дональда Трампа составляет 36%, сообщается в результатах совместного опроса ABC News и The Washington Post. Это самый низкий показатель для лидеров США за последние 70 лет.

В исследовании уточняется, что рейтинги президентов Барака Обамы и Джорджа Буша – младшего спустя полгода работы были на отметке в 59%.

Неодобрение работы Трампа выразило 58% опрошенных. Таким образом, уровень поддержки президента опустился на 6 п. п. по сравнению с рейтингом, составлявшимся на сто дней президентства.

Больше всего американцы возмущены действиями Дональда Трампа, которые якобы были нацелены на получение компромата на Хиллари Клинтон.

Также 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов, 67% — что команда Трампа помогала ей в этом.