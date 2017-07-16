Женщина скончалась от полученных травм в Усть-Донецком районе Ростовской области после того, как на нее наехал внедорожник. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«По предварительным данным, женщина загорала на пляже. В этот момент по неустановленным причинам на нее с горки скатился внедорожник «УАЗ-Патриот», который был припаркован и стоял на ручном тормозе», — приводит его «Интерфакс».

В материале уточняется, что инцидент произошел в субботу днем, около 14.40 мск.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.