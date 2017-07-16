Задержан мужчина, который оторвал голову у памятника Ленину на Урале
В городе Первоуральске Свердловской области задержан мужчина, который подозревается в том, что оторвал голову у памятника Ленину в поселке Динас.
Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Подозреваемый был оперативно установлен и задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции ОВД Первоуральска», — цитирует его слова «РИА Новости».
Также Горелых отметил, сообщение о данном происшествии поступило в субботу в 21:40 по местному времени (19:40 мск). По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1985 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Для чего мужчине понадобилась голова Ленина, в сообщении не уточняется.