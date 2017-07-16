В городе Первоуральске Свердловской области задержан мужчина, который подозревается в том, что оторвал голову у памятника Ленину в поселке Динас.

Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Подозреваемый был оперативно установлен и задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции ОВД Первоуральска», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также Горелых отметил, сообщение о данном происшествии поступило в субботу в 21:40 по местному времени (19:40 мск). По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1985 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Для чего мужчине понадобилась голова Ленина, в сообщении не уточняется.