Шесть человек получили переломы средней тяжести в ДТП с автобусом в Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В результате аварии пострадало 29 человек, двое из них госпитализированы. В автобусе находились сотрудники местной птицефабрики. ДТП произошло в воскресенье рано утром на 34-м км автодороги Ургакш – Ронга – Морки. Рабочие направлялись в поселок Советский.

По предварительной версии, водитель ПАЗа не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Правоохранители предполагают, что водитель мог уснуть за рулем.