Крупный пожар произошел в цехе по производству растворителей в городе Дзержинске Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в воскресенье в 07:45 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в промзоне на Игумновском шоссе загорелось кирпичное одноэтажное здание, в котором располагался цех по производству растворителей. Площадь пожара составила 600 кв. м. Огнеборцам удалось его потушить через три часа.

Пожару был присвоен повышенный номер. Из-за угрозы распространения огня стоящие неподалеку фуры были эвакуированы на безопасное расстояние, передает НИА «Нижний Новгород». Сейчас специалисты устанавливают точные причины возгорания.