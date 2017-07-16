Гражданка Белоруссии получила серьезные травмы, после того как ее руку зажало в метро в Риме, сообщает ANSA.

Машинист не заметил, как женщина входила в вагон, и закрыл двери. В итоге ее рука застряла в дверях в тот момент, когда поезд начал движение. В результате женщину протащило по платформе несколько метров.

Спасти женщину удалось самим пассажирам, которые нажали на аварийный тормоз. Она получила различные травмы и переломы, но ее жизни ничто не угрожает.

Как отмечает издание, по предварительным данным, машинист не заметил пассажирку из-за того, что ел.