Пять известных британских писателей — лауреатов и членов жюри премии «Букер» и других престижных наград — при поддержке Британского совета провели в музее-усадьбе Льва Толстого семинары «Британская литература сегодня», а также дали несколько мастер-классов любителям британской классики. Кроме того, программа включала показы кинокартин, записи спектаклей и литературные дискуссии.

Основным лейтмотивом мероприятия стали три литературных юбилея: 200 лет назад не стало Джейн Остин, 220 лет прошло со дня рождения Мэри Шелли и 200 лет — с момента завершения ее знаменитого романа «Франкенштейн».

— Мы постарались привезти очень разных авторов, чтобы представить все сферы современной британской литературы, — рассказал «Известиям» директор Британского совета в России Майкл Берд. — Но хочу отметить, что здесь встретились не только первоклассные писатели, но и первоклассная публика. Мне лично было интересно пообщаться с российскими зрителями, которые приехали из разных уголков страны. Семинары имели такой успех, что мы решили сделать их ежегодными.

Стать участником семинара мог любой желающий, подавший завяку. Среди зрителей оказались критики, переводчики, журналисты, литературоведы, преподаватели и просто ценители художественного слова.

Перед слушателями выступили писательницы Бри Роулат, Гвендолин Райли и Моника Али, рассказавшие о роли женщины в литературном процессе. Они обсудили популярные темы, которые затрагивают в своих книгах представительницы прекрасного пола — со времен Джейн Остин до наших дней. Еще один докладчик — автор остросюжетной прозы Грэм Макри Барнет, финалист премии «Букер» — в своем докладе проследил эволюцию детективного жанра. По мнению писателя, автор детектива должен быть не только хорошим стилистом, но и знатоком в различных сферах деятельности.

Куратор семинаров, профессор Университетского колледжа Лондона, специалист по британской литературе XVIII–XIX веков Джон Маллэн отметил энтузиазм российских слушателей.

— Меня очень впечатлило отношение российских читателей к фигуре писателя, — поделился он впечатлениями с «Известиями». — Если в Британии писатель – просто человек, написавший книгу, то в России — нечто большее. Здесь на писателя возлагается большая ответственность, от него ждут ответов на сложные вопросы. В Британии читателей в основном интересует книга, в России — личность автора, а также его мнение по поводу политики, экономики, нравственных вопросов современного общества.