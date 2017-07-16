При столкновении двух легковых автомобилей в Вологодской области погибло четыре человека. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, авария произошла вечером в субботу на 6-м км подъезда к поселку Чагода.

В результате столкновения водитель Kia Rio и его 31-летний пассажир, а также 24-летний водитель Lada Kalina и его 46-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с отечественным автомобилем. Точные причины ДТП сейчас устанавливаются.