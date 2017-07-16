Министерство транспорта РФ надеется, что вопросы с ограничениями полетов Georgian Airways в Россию будут разрешены в течение ближайшей недели. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Соколов.

«Я надеюсь, что в течение ближайшей недели все вопросы с нашими пособиями будут решены, и они будут исполнять те обязательства, которые сегодня предусмотрены соглашением о воздушном сообщении, а мы, соответственно, со своей стороны также примем необходимые меры», — приводит ТАСС слова министра транспорта РФ Максима Соколова.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways 15 июля сообщила о вынужденном сокращении количества полетов в Москву. В официальном заявлении перевозчика сказано, Минтранс РФ упразднил четыре утренних рейса в российскую столицу.

Гендиректор авиакомпании Гиви Давиташвили отметил, что пассажиры, которые уже купили билеты на упраздненные рейсы, отправятся в Москву другими рейсами.

В Минтранс России отметили, что санкция в отношении Georgian Airways является ответной, так так грузинская сторона запретила полеты в Тбилиси авиакомпании «Уральские авиалинии».