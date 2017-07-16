Солистка рок-группы «Ленинград» Василиса Старшова объявила об уходе из коллектива Сергея Шнурова.

«Да, я больше не пою в «Ленинграде», – написала она на своей странице в Instagram.

Также он отметила, что у нее все хорошо, она счастлива, здорова, у нее полно сил и энергии. Девушка поблагодарила фанатов за поддержку. Причину ухода из группы Старшова не назвала. В июне Старшова предупредила поклонников, что пропустит несколько выступлений группы из-за болезни. Она также отсутствовала на юбилейном концерте «Ленинграда», который состоялся 13 июля в Москве.

Василиса Старшова сменила в группе прежнюю солистку Алису Вокс.