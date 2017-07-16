Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили работников горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником. По словам Путина, слаженная и эффективная работа представителей данной сферы имеет ключевое значение для развития экономики, промышленности и укрепления обороноспособности страны.

«Потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе», — отметил в своем поздравлении российский лидер.

Глава кабмина Дмитрий Медведев обратил внимание на востребованность продукции черной и цветной металлургии во всех сферах жизни. Также он напомнил о важных изменениях в отрасли, результатом которых стало обновление гигантов отечественной индустрии и строительство новых предприятий. По его словам, в Красноярском крае возводится вторая очередь Богучанского алюминиевого завода. Также серьезная реконструкция ведется в Новокузнецке и Туле.

«Эти примеры говорят о том, что у металлургического комплекса хорошие перспективы», — отметил премьер.