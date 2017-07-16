Два истребителя ВВС Германии Eurofighter в субботу вечером сопроводили самолет авиакомпании Korean Air в аэропорт Штутгарт, так как наземные службы потеряли связь с экипажем.

Как сообщает полицейское управление города Ройтлинген, пассажирский лайнер направлялся из Сеула в Цюрих, но в воздушном пространстве Германии потерял связь с диспетчерами. На борту самолета находилось около 200 человек. Им пришлось переночевать в здании аэропорта.

По итогам технической проверки было установлено, что связь с пилотом пропала из-за неисправности бортового оборудования.