Рейсы из Великобритании в Европу могут отменить, если британские власти не смогут достичь соглашения с Брюсселем по выходу из ЕС.

Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на главу ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О"Лири.

«Мы будем отменять рейсы, мы будем отменять поездки людей на праздники летом 2019 года», — сказал он журналистам издания.

Он также отметил, что предупреждение о возможной отмене перелетов будет напечатано на билетах на рейсы 2019 года, которые поступят в продажу с марта 2018 года.

Решение Великобритании выйти из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. 29 марта этот процесс был официально запущен. Страна должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года, через два года после запуска Brexit.