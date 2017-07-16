Количество госпитализированных детей из лагеря отдыха «Казачок» в Майском районе в Кабардино-Балкарии увеличилось до 14. В Минздраве региона сообщили, что в больницы 15 июля были доставлены еще пятеро школьников.

В ведомстве сообщили, что состояние всех детей средней тяжести и не внушает опасений. Точная причина их госпитализации будет установлена ​​по результатам проведенных анализов.

По факту отравления в детском лагере «Казачок» следственные органы проводят доследственную проверку. Напомним, девять детей почувствовали недомогание в ночь на 15 июля спустя несколько часов после ужина.