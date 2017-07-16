Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области возбудило два уголовных дела после гибели двух шахтеров в Североуральске.

По данным следствия, машинист электровоза погиб 9 июля в результате столкновения двух электровозов на шахте «Кальинская». Во втором случае, произошедшем 13 июля в «Ново-Кальинской», от травм, полученных при прилегании горной породы, умер проходчик.

Сейчас следователи и сотрудники надзорных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Они также проверяют документацию, которая касается вопросов соблюдения норм безопасности при производстве.