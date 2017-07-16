Количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию в Сирии, увеличилось до 2022, сообщает Минобороны России на официальной странице ведомства в Facebook.

«В течение суток подписаны 7 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2022», – говорится в тексте.

В министерстве также отметили, что Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция - пять. Также российские военные провели семь гуманитарных акций в Сирии. В Алеппо местным жителям доставили 2,2 тонны продовольственных наборов, в Латакии – 0,9 тонн продовольственных наборов.

Всего гуманитарную помощь получили почти 1 тыс. человек, медицинскую – 274 местных жителей.