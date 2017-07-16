Стена двухэтажного четырехквартирного дома обрушилась в ходе строительных работ и разрытия котлована по улице Серафимовича в Ростове-на-Дону, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по региону Галина Гагалаева.

«Жильцы дома эвакуированы», – отметила она, передает «РИА Новости».

Гагалаева также сообщила, что обрушение произошло и-за строительных работ и разрытия котлована. Пострадавших нет, на месте ведутся работы по укреплению здания, проводится доследственная проверка.