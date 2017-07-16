Актер Владимир Толоконников будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в Facebook сообщает Государственный Академический русский театр драмы им. М. Лермонтова.

Точная дата похорон Владимира Толоконникова пока уточняется. Сообщается, что «по желанию родственников актера прощание и похороны пройдут в Москве». Поклонники в Казахстане могут с ним проститься утром 17 июля в театре имени Лермонтова в Алматы, где он служил 45 лет.

Народный артист СССР и Казахстана Владимир Толоконников скончался 15 июля на 75-ом году в Москве от остановки сердца. За время творческой карьеры он сыграл десятки ролей в кино. Зрителям он известен в том числе ролями Шарикова в картине Владимира Бортко «Собачье сердце» и Хоттабыча в одноименном фильме 2006 года.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Сразу после окончания в 1973 году актерского факультета Ярославского театрального училища начал работать в Государственном Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в Казахстане.