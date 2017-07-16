Автобус с рабочими попал в ДТП в Моркинском районе республики Марий Эл, за помощью обратились 29 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 16 июля, пресс-служба МВД по республике.

Уточняется, что авария произошла рано утром на 34-м километре автодороги Ургакш-Ронга-Морки. По предварительной версии, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Вологодской области погибли 4 человека.