Жена лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, Liu Xiaobo не выходит на связь со своими друзьями и близкими. Они считают, что это связано с ограничением ее свободы властями КНР, сообщает The Wall Street Journal.

Представитель Amnesty International Патрик Пун заявил, что никто из близких друзей Лю С не может связаться с ней или ее семьей.

Ранее ее брат Лю Сяосюань заявил, что у Лю Ся в настоящий момент слишком слабое здоровье для появления на публике.

В 2009 году Лю Сяобо был арестован за подписание документа, требовавшего от властей КНР проведения демократических реформ. Он умер 13 июля 2017 года в возрасте 61 года. Похороны Лю Сяобо состоялись 14 июля, урну с прахом погибшего опустили в море.