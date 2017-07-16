Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у страны много врагов, ожидающих ее гибели. Об этом он сказал на митинге по случаю годовщины попытки переворота в Анкаре.

«Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба», – заявил турецкий лидер,

Мероприятия по случаю годовщины мятежа проходят 15-16 июля на территории всей Турции. Ранее сообщалось, что Эрдоган открыл в Анкаре «Мемориал мучеников» в честь около 250 человек, которые погибли во время прошлогодней неудачной попытки военного переворота в стране.