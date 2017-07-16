Московская межрегиональная транспортная прокуратура в 2017 году привлекла к ответственности семь авиакомпаний. Перевозчики были оштрафованы за задержки рейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщила старший помощник прокурора Екатерина Короткова.

По ее словам, сотрудники ведомства ежедневно следят за ситуацией с задержками и отменами авиарейсов, а также проверяют соблюдение перевозчиками прав пассажиров. В большинстве случаев причинами задержек стали погодные условия, но не исключаются техническое состояние лайнеров или отсутствие резервных самолетов.

Транспортная прокуратурой по фактам задержек рейсов возбудила 14 дел об административных правонарушениях в отношении «Аэрофлота», «Авиакомпании Победа», «Северный Ветер», «Роял Флайт», «Ред Вингс», «АК Руслайн» и «Авиапредприятие Газпром авиа», сообщает ТАСС.