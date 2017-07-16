В воскресенье, 16 июля, в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы и сильных порывов ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в тексте сообщения.

Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла.

Отметим, что желтый считается является третьим из существующих пяти уровней опасности. Также он введен на территории Тверской, Тульской, Ярославской, Рязанской, Курской и других областей.