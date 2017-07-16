Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл в Анкаре «Мемориал мучеников» в честь около 250 человек, которые погибли во время прошлогодней неудачной попытки военного переворота в стране. Турция отмечала годовщину этого события в субботу, 15 июля, сообщает Associated Press.

Как уточняет «Газета.ру», памятник изображает людей, стоящих на вершине четырех колонн и несущих луну и полумесяц. Монумент установлен напротив президентского дворца.

Открытие прошло после рассвета, перед этим турецкий президент совершил утреннюю молитву в мечети, расположенной на территории дворца.