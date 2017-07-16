Чартерный рейс из Антальи в Томск задерживается почти на сутки. Boeing 757 авиакомпании «Королевский рейс» не может вылететь по неизвестной причине.

По информации томской транспортной прокуратуры, самолет должен был прибыть в сибирский город в воскресенье в 01:10 мск, однако до сих пор не вылетел из Турции. Из-за этого задерживается и вылет из Томска. По последним данным, чартер назначен на 23:20 мск в воскресенье, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что части пассажиров авиакомпания предоставила номера в отелях Антальи, остальные отказались от размещения.

«Известия» ранее писали, что 15 июля в аэропорту Домодедово на 11 часов задержали рейс авиакомпании Azur Air из Москвы в Анталью. Вылет в Турцию ожидали около 300 человек.