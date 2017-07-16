Действующий премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков будет участвовать в выборах президента республики. Его кандидатуру выдвинули от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов Киргизии в воскресенье получила заявление о выдвижении Жээнбекова. Он стал 28-м претендентом на должность президента республики.

По информации избиркома, пять кандидатов были выдвинуты во время съездов политических партий, остальные являются самовыдвиженцами. Процесс выдвижения претендентов на пост главы Киргизии завершится в августе, после чего начнется их регистрация.

Действующий президент Алмазбек Атамбаев, который является основателем СДПК, не принимает участие в выборах, поскольку закон запрещает гражданам республики занимать главную должность в стране более одного шестилетнего срока.

Год назад президент Алмазбек Атамбаев заявил, что после отставки намерен заняться творчеством. Он уже начал работу над выпуском своего первого музыкального альбома, куда войдут песни собственного сочинения на русском и киргизском языках.

Напомним, первый видеоклип на песню «Судьбе назло» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышел в свет в начале июля 2016 года и сразу стал популярным у пользователей сети.