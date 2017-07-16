Ушел из жизни Владимир Толоконников
Сцена из спектакля «Собачье сердце» по пьесе М. Булгакова в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова. В роли Шарикова — Владимир Толоконников, в роли профессора Преображенского — народный артист Казахской ССР Ю. Померанцев
Владимир Толоконников (справа) и оператор Казахского телевидения Валерий Захаров на съемках фильма «Монумент» по мотивам пьесы Леонида Андреева
Владимир Толоконников в роли Хоттабыча, Мариус Ямпольскис в роли Гены и Лива Круминя в роли Энни (слева направо) в фильме Петра Точилина «Хоттабыч»
Владимир Толоконников на премьере фильма «Супер Бобровы» в кинотеатре «Октябрь» в Москве