В Ираке у террористов ИГ (организация запрещена в России) был обнаружен автопарк, состоящий из десятков модифицированных в стиле «Безумного Макса» машин.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», обнаружить автостоянку удалось, когда иракские силовики выбили террористов из города Хаммам-эль-Алиль.

Большая часть обнаруженных автомобилей является внедорожниками, обшитыми листами пуленепробиваемого железа. Также террористы заменили сиденья, чтобы разместить в машинах взрывчатку.

Апгрейд был рассчитан на то, что боевики должны быть доставлены на место назначения даже в случае попадания под обстрел.