Популярный мессенджер Telegram создаст команду специалистов в Индонезии для оперативного удаления запрещенного контента из мессенджера. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Как пояснил Павел Дуров в официальном заявлении, Министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии направляло команде Telegram список публичных каналов, где террористы размещали материалы, однако сотрудники не успели оперативно отреагировать. По этой причине мессенджер был заблокирован на территории страны.

Дуров отметил, что специалисты уже удалили весь контент, указанный в списке, а блокировка произошла из-за отсутствия прямого канала связи между командой мессенджера и властями Индонезии. По этой причине Telegram пытается наладить прямую связь с правительством страны для оперативного решения подобных вопросов в будущем.

«Мы формируем специальную команду модераторов, которые знают индонезийский язык и культуру, чтобы они смогли более быстро и тщательно проверять сообщения о контенте, имеющем отношение к терроризму», - сказано в тексте заявления.