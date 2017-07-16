Более 40% британских компаний заявили, что Brexit негативно сказывается на их инвестиционной активности. Об этом говорят данные опроса, опубликованные Конфедерацией британской промышленности (Сonfederation of British Industry, CBI).

При этом, около 60% компаний считают, что Brexit не влияет на их инвестиционные планы.

«Не может не радовать, что большинство предприятий, участвовавших в опросе, отметили, что выход Великобритании из ЕС не изменил их жизненно важных планов. Но мы должны отдать себе отчет: большинство тех, кто отметил влияние, сказал, что оно было негативным, — рассказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

Также он отметил, что для помощи британскому бизнесу властям придется в кратчайшие сроки проработать условия будущих соглашений с ЕС и согласовать новые правила для компаний королевства.

В опросе CBI, проводившимся с 28 июня по 3 июля, участвовали 357 британские компании.

Великобритания приняла решение покинуть Евросоюз после национального референдума в 2016 году. Официальные переговоры по этому вопросу начались 19 июня 2017 года. По данным Еврокомиссии, из-за Brexit ЕС потеряет порядка €10 млрд в год.