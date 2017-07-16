Депутата ассамблеи бразильского штата Парана Марию Викторию Баррос забросали яйцами на ее собственной свадьбе. Об этом сообщает агентство BBC.

Инцидент произошел с политиком на выходе из церкви, куда пришли сотни демонстрантов. Собравшиеся держали анти-правительственные плакаты и называли девушку «участницей заговора». Из-за случившегося депутату пришлось покинуть праздник в бронированном автомобиле. К машине молодоженов сопровождала охрана, защищая их зонтами.

Позже 25-летняя депутат обвинила представителей левых политических взглядов в физических и словесных оскорблениях. По мнению Баррос, подобная атака связана в тем, что ее семья поддерживает президента Мишеля Темера, обвиняемого в коррупции.

«Это цена демократии», - цитирует агентство Баррос.

Свадьба состоялась в пятницу вечером, в городе Куритиба. Среди приглашенных гостей были представители бразильской политической элиты, в том числе ее отец Рикардо Баррос, занимающий пост министра здравоохранения, и ее мать, заместитель губернатора штата Кида Боргетти.