Северная Корея не намерена обсуждать свою ядерную программу с другими странами из-за враждебной позиции США. Сообщает агентство ЦТАК.

«В Вашингтоне должны осознать, что диалог по вопросу об отказе КНДР от ядерных вооружений невозможен до тех пор, пока враждебный курс США в отношении Пхеньяна не будет ликвидирован в корне», – говорится в заявлении ЦТАК.

При этом в сообщении агентства рекомендуется администрации президента Дональда Трампа «проявлять благоразумие» и учитывать КНДР как ядерную мировую державу, иначе Пхеньян будет вынужден укреплять свой военный потенциал.

Подобные заявления стали ответом Северной Кореи на призывы властей США «усилить глобальное давление» на КНДР из-за ее ракетных испытаний. В июле Пхеньян произвел запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14», после чего Вашингтон заявил об окончании «стратегического терпения» по отношению к КНДР и призвал мировое сообщество ввести новые санкции против страны.