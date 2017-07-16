Находящийся в розыске полицейский Оскар Перес пообещал проводить общенациональные акции протеста с 18 июля до падения режима действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы большая группа. Хорошо, что нас много. 18 июля начинается национальный протест до тех пор, пока этот наркорежим, эта диктатура не падут», - цитирует Переса телеканал Telemundo.

Также телеканал сообщил, что офицер вышел на связь из подполья, где скрывается до сих пор.

В конце июня офицер полиции Оскар Перес совместно с сотрудниками спецслужб Венесуэлы угнал полицейский вертолет и обстрелял гранатами здания МВД и Верховного суда в Каракасе, после чего скрылся. Президент страны расценил инцидент как террористическую атаку. Сам Перес трактовал свои действия как начало борьбы с режимом Мадуро. Власти ведут розыск причастных к событиям людей.

14 июля Перес появился на митинге в районе Альтамира, где выступил с коротким заявлением о предстоящем «народном референдуме» и призвал людей принять участие в акциях 18 июля. После своего выступления Перес скрылся на мотоцикле.

Митинги проходят в Венесуэле с начала апреля. Манифестанты выступают против исполнительной власти в связи с решениями Верховного суда о расширении полномочий президента Николаса Мадуро и ограничении функций парламента. За время беспорядков погибло более 90 человек, пострадало около 1,5 тыс.