Лондонская полиция предъявила обвинения 16-летнему подростку в причастности к нападениям на людей с использованием кислоты. Об этом рассказали в пресс-службе Скотланд-Ярда.

В сообщении полиции говорится, что 16-летнему подростку, задержанному накануне, предъявлены обвинения по 15 пунктам. Перед судом он предстанет в понедельник, 17 июля.

Также в полиции отметили, что задержанный ранее 15-летний молодой человек, отпущен под залог.

Пять атак с использованием кислоты были совершены в четверг вечером на востоке Лондона. Первым пострадавшим стал водитель мопеда - двое неизвестных прыснули ему в лицо кислотой, а один из нападавших угнал его мопед. Позже были совершены еще четыре похожих нападения.

Один из пострадавших получил сильные ожоги.