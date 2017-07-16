Дождливая, но теплая погода ожидается в Москве и области в воскресенье, 16 июля. Об этом сообщили Росгидромете.

«Днем ожидается дождь, местами сильный, прогремит гроза», – говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха в столице составит от +23 до +25 градусов. В Московской области столбики термометров покажут до +26 градусов.

Ветер преимущественно южный 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 12-17 м/с.

В ночь на понедельник в московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

В столице будет до +14 градусов, по области - от +9 до +14 градусов.

Днем в понедельник воздух в Москве прогреется до +22, в Подмосковье – до +17-+22 градусов. Ветер юго-западный до 6-11 м/с.