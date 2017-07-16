Изучение почв на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа поможет понять, существуют ли в Арктической зоне опасные для человека микроорганизмы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал агентству заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин, данная тема уже разрабатывается учеными Арктического плавучего университета.

«Поскольку мы осваиваем Арктику, практическое использование результатов микробиологических исследований очень важно, чтобы понять, как человеку выживать в этих условиях, существуют ли опасные для человека микроорганизмы или не существуют, каково их взаимоотношение с теми же нематодами (круглыми червями). Это важные вопросы, чтобы понять жизнь в холодных условиях», - цитирует агентство Горячкина.

По словам ученого, экспедиция выбрала именно эту территорию, так как местные природные условия являются экстремальными для России. Это затрудняет и отбор образцов.

«Результатом будут фундаментальные почвенно-географические решения: мы поймем распределение различных типов почв, по крайней мере по нашей стране, что сможет улучшить как почвенные карты, так и классификацию почв», - пояснил Горячкин.

Арктический плавучий университет отправился из Архангельска на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа на исследовательском судне «Профессор Молчанов». Экспедиция началась 8 июля, в ее составе - 58 человек, больше половины из которых являются представителями Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии.