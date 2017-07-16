Мужчину, избившего водителя скорой помощи в Ялте, приговорили к 160 часам исправительных работ.

«Мировой судья Ялтинского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»», — передает «Газета.ру» сообщение прокуратуры Крыма.

В конце июня 30- летний турист с Украины избил водителя машины скорой помощи на одной из заправок Ялты.

Уточняется, что перед инцидентом водитель «скорой» исполнял свои служебные обязанности и перевозил в медицинское учреждение ребенка.