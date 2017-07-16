Мэр японского города Нэмуро Сюнсукэ Хасэгава не смог посетить южные Курильские острова в составе японской делегации в период с 27 июня по 1 июля из-за запрета российской стороны. Об этом пишет агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

Японская делегация посещала острова для оценки возможностей создания совместных проектов на этой территории. По версии агентства мэр Нэмуро не смог полететь в составе делегации из-за ответных мер РФ, принятых после решения Японии о введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

В марте 2014 года Токио приостановил консультации с Москвой о смягчении визового режима между странами, а позднее объявил о временном отказе во въезде на территорию страны 23 деятелям российских государственных и прочих структур. В ответ на это Россия также составила список граждан Японии, которым въезд был закрыт. Официально данный список опубликован не был, однако агентство полагает, что Хасэгава мог быть в него включен. За день до запланированной поездки МИД Японии исключил мэра Нэмуро из списка участников без объяснения причин.

Японская сторона данное предположение опровергает исходя из политики непризнания Южных Курил российской территорией.