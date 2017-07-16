Мадуро согласился на проведение референдума оппозиции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился на проведение референдума оппозиции, но призвал провести его мирно.
«Пожалуйста, проводите свой внутренний референдум правых партий, очень хорошо, но призываю венесуэльцев, чтобы в это воскресенье они приняли участие в запланированных политических событиях мирно, с уважением к идеям и миру», – приводит канал NTN24 слова Мадуро.
Ранее оппозиционный парламент страны одобрил проведение так называемого «народного референдума» и утвердил три основных вопроса, на которые гражданам предстоит ответить. Так, венесуэльцы должны будут решить согласны ли они с решением президента о созыве учредительного собрания, должны ли национальные вооруженные силы поддерживать решения Национальной ассамблеи и согласны ли они на проведение новых правительственных выборов.
Параллельно правительственными силами будет организована репетиция голосования по выборам членов национального учредительного собрания.
«Мы не позволим никакого вмешательства извне в дела Венесуэлы, мы наготове, чтобы защитить Родину от империализма, ничто не помешает проведению выборов в учредительное собрание», – подчеркнул Мадуро.
С апреля в Венесуэлы проходят массовые акции протеста оппозиционных сил и беспорядки в связи с несогласием о созыве учредительного собрания. По последним данным, в ходе митингов погибли не менее 90 человек.