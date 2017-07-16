Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился на проведение референдума оппозиции, но призвал провести его мирно.

«Пожалуйста, проводите свой внутренний референдум правых партий, очень хорошо, но призываю венесуэльцев, чтобы в это воскресенье они приняли участие в запланированных политических событиях мирно, с уважением к идеям и миру», – приводит канал NTN24 слова Мадуро.

Ранее оппозиционный парламент страны одобрил проведение так называемого «народного референдума» и утвердил три основных вопроса, на которые гражданам предстоит ответить. Так, венесуэльцы должны будут решить согласны ли они с решением президента о созыве учредительного собрания, должны ли национальные вооруженные силы поддерживать решения Национальной ассамблеи и согласны ли они на проведение новых правительственных выборов.

Параллельно правительственными силами будет организована репетиция голосования по выборам членов национального учредительного собрания.

«Мы не позволим никакого вмешательства извне в дела Венесуэлы, мы наготове, чтобы защитить Родину от империализма, ничто не помешает проведению выборов в учредительное собрание», – подчеркнул Мадуро.

С апреля в Венесуэлы проходят массовые акции протеста оппозиционных сил и беспорядки в связи с несогласием о созыве учредительного собрания. По последним данным, в ходе митингов погибли не менее 90 человек.