Американский сенатор Джон Маккейн не сможет присутствовать на заседаниях комитетов сената конгресса США и голосованиях по ряду важных законопроектов на следующей неделе из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет газета The Roll Call.

14 июля республиканец перенес операцию по удалению сгустка крови из левого глаза, образовавшегося в результате тромбоза вены сетчатки.

«Хирурги успешно удалили пятисантиметровый сгусток крови в ходе минимальной инвазивной краниотомии с надрезанием брови. Сенатор отдыхает у себя дома, состояние его здоровья оценивается как нормальное», — сообщил представитель клиники, в которой обслуживается Маккейн.

Отмечается, что на реабилитацию законодателю потребуется неделя. Именно в этот период сенат будет принимать решение по законопроекту об отмене действующей системы медстрахования Obamacare. Отсутствие сенатора может сказаться на решении, так как разрыв голосов минимален.