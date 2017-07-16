Голодный морской лев выбрался на пляж в Сан-Диего и распугал отдыхающих, сообщает USA Today.

Инцидент произошел 14 июля, очевидцы опубликовали видеоролик происшествия на сервисе YouTube.

На кадрах видно, как животное бросается в сторону ребенка, а потом и других отдыхающих. Морской лев явно не боится людей и с интересом осматривает их вещи в поисках съестного.

Некоторые очевидцы отнеслись к поведению животного с юмором, однако другие старались держаться подальше, понимая опасность диких животных.