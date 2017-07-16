Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил отслеживать перемещения участников беспорядков, надев на них электронные браслеты, передает BBC News.

Так, по мнению министра МВД, для борьбы с людьми из «групп риска» необходимо воспользоваться опытом борьбы с футбольными хулиганами, которых за нарушения правопорядка лишали права посещать матчи.

«Людей, задержанных за участие в беспорядках, необходимо лишить права посещать митинги, они должны отмечаться в полицейских участках либо носить специальные электронные браслеты», — заявил Мезьер.

Причиной такого предложения стали недавние беспорядки на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда на борьбу с нарушителями было отправлено 20 тыс. полицейских, около 500 из них получили ранения. Участники протестов забрасывали стражей правопорядка бутылками и камнями.