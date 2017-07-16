Министр МВД Германии предложил следить за участниками беспорядков
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил отслеживать перемещения участников беспорядков, надев на них электронные браслеты, передает BBC News.
Так, по мнению министра МВД, для борьбы с людьми из «групп риска» необходимо воспользоваться опытом борьбы с футбольными хулиганами, которых за нарушения правопорядка лишали права посещать матчи.
«Людей, задержанных за участие в беспорядках, необходимо лишить права посещать митинги, они должны отмечаться в полицейских участках либо носить специальные электронные браслеты», — заявил Мезьер.
Причиной такого предложения стали недавние беспорядки на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда на борьбу с нарушителями было отправлено 20 тыс. полицейских, около 500 из них получили ранения. Участники протестов забрасывали стражей правопорядка бутылками и камнями.