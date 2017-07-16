На греческом острове Крит зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на Институт геодинамики Греции.

Толчки были зарегистрированы в 11:30 по местному времени на глубине 10 км у южного побережья острова, вблизи прибрежного города Иерапетра. Отмечается, что от Ираклиона землетрясение произошло на расстоянии 60 км.

Через полчаса было зафиксировано еще три толчка магнитудой 3,5 каждый. По данным агентства, информации о пострадавших и погибших пока не поступало.