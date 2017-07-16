Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит в то, что парламент страны одобрит законопроект о введении смертной казни. Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в честь годовщины попытки госпереворота в Турции.

«Если закон о смертной казни пройдет через парламент, я его одобрю. Верю, что он пройдет», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что если законодатели примут проект закона, то в первую очередь будут наказаны предатели.

«В первую очередь мы отрубим головы предателям», — заявил Эрдоган.

Принятие подобного решения может закрыть Турции «дорогу» в Европейский Союз, куда страна стремится вступить в течение многих лет. ЕС неоднократно откладывал решение о принятии Турции в свои ряды, указывая властям страны на наличие многих разногласий между Брюсселем и Анкарой и требуя провести ряд экономических и политических реформ.