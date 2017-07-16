В результате пожара в городе Братске Иркутской области погибли семь человек. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла на садоводстве «Железнодорожник». По словам главы пресс-службы Андрея Шутова, сообщение о возгорании в бане было получено около 3:00 ночи по местному времени. К моменту прибытия бригады постройка была полностью охвачена огнем. Пожарными были обнаружены останки семи человек, среди которых, предположительно, трое детей.

Шутов добавил, что сообщение о пожаре поступило слишком поздно, что поспособствовало распространению огня. Отмечается, что здание находилось на окраине садоводства.

В качестве возможных причин пожара рассматриваются короткое замыкание проводки и «внесение постороннего источника огня».