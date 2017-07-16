На военно-морской базе Перл-Харбор состоялась торжественная церемония по случаю введения ракетного эсминца «Джош Финн» в строй. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис заявил, что появление нового корабля должно стать сигналом для остальных стран о том, что Соединенные Штаты имеют свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы верим в мир, который поддерживается на сильной власти. И появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к данному региону», — сказал Харрис.

Новый эсминец назван в честь американского моряка Джоша Финна, который защищал базу Перл-Харбор в 1941 году. За проявленный героизм моряк был награжден орденом Почета, став его первым кавалером.