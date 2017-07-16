На митинге по случаю годовщины несостоявшегося военного переворота беспилотник упал на толпу людей, несколько человек пострадали. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, беспилотник осуществлял трансляцию на экраны по бокам сцены. Причина падения аппарата не установлена. Уточняется, что травмы получили 6 человек, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

«У нас что-то случилось, надеюсь, никто сильно не пострадал», - прокомментировал инцидент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.